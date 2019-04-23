Экономика
Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM 05:44
В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Армия и оружие
Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»
В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон».
Обновлено в 15:21
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой возбудить в отношении Порошенко уголовное дело и принять реальные меры для обеспечения их защиты.
Обновлено в 08:42
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Экономика
Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете
Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Футбол
Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ
Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Политика
МИД России прокомментировал нападки США на Иран
США под предлогом выдуманных претензий к Ирану пытаются нарастить внешнее давление на ИРИ, чтобы добиться извне смены власти в суверенном государстве, заявляет МИД РФ.
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Intel рассекретила рекордно быстрые процессоры для ноутбуков
Компания Intel представила новые мощнейшие процессоры Intel Core девятого поколения для ноутбуков.
Обновлено в 09:00
Космос
На Марсе произошло землетрясение
Обновлено в 13:46
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Спорт
Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры
Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 08:17
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Американские воздушные суда провели разведку у границ Крыма и Краснодарского края, а также над Донбассом, следует из данных ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В екатеринбургском ТЦ пострадали подростки
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Политика
Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского
Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01