Экономика

Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM 05:44

В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Россияне массово избавляются от своих шести соток: нечем платить налог

Московский Комсомолец14:06

Адвокат объяснил желание россиян распродать дачи

Известия12:08

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газета05:15

Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

РИА Новости08:13

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00
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Армия и оружие

Первый образец украинского ОТРК «Гром-2» подготовили к испытаниям

Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона»

В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон».
Обновлено в 15:21
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Представители судебной власти обратились в Высший совет правосудия с просьбой возбудить в отношении Порошенко уголовное дело и принять реальные меры для обеспечения их защиты.
Обновлено в 08:42
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Экономика

Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете

Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Футбол

Адвокат Кокорина назвал расследование беззаконием

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
Обновлено в 14:17
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество

Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах

В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Политика

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ

Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Игры

Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Политика

МИД России прокомментировал нападки США на Иран

США под предлогом выдуманных претензий к Ирану пытаются нарастить внешнее давление на ИРИ, чтобы добиться извне смены власти в суверенном государстве, заявляет МИД РФ.
Обновлено в 14:56
Гаджеты

Intel рассекретила рекордно быстрые процессоры для ноутбуков

Компания Intel представила новые мощнейшие процессоры Intel Core девятого поколения для ноутбуков.
Обновлено в 09:00
Космос

На Марсе произошло землетрясение

Обновлено в 13:46
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Спорт

Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры

Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 08:17
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Потерпевший поражение во втором туре выборов президента Украины еще действующий глава государства Петр Порошенко в ходе встречи с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко» во вторник рассказал соратникам о решении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

Американские воздушные суда провели разведку у границ Крыма и Краснодарского края, а также над Донбассом, следует из данных ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 14:08
Происшествия

В екатеринбургском ТЦ пострадали подростки

Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи

Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости

Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Политика

Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского

Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце

Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
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