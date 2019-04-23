Экономика

Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM 05:44

В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Россияне массово избавляются от своих шести соток: нечем платить налог

Московский Комсомолец14:06

Адвокат объяснил желание россиян распродать дачи

Известия12:08

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газета05:15

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

В России резко выросло число желающих продать дачу, пишут СМИ

РИА Новости06:36
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Политика

В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие

Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).
Обновлено в 12:20
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Культура

Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский

Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 20:15
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Обновлено в 05:24
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»

Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено в 14:19
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

В парадном строю от Т-34 до Т-72Б3

Обновлено в 18:47
Политика

Путин проведёт в Чите совещание по природным пожарам

Президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:18
Общество

Более 200 нарушений норм пожарной безопасности выявлено в Приморье

Отмечается, что, по информации начальника регионального главка МЧС Романа Чурсина, из 104 населенных пунктов, подверженных опасности перехода лесных пожаров, в 89 выявлено 220 нарушений противопожарных мер.
Обновлено в 21:31
Экономика

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Общество

Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором

Обновлено в 14:51
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Футбол

«Барселона» одержала победу над «Алавесом»

Обновлено в 17:22
Политика

Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского

Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено в 17:52
Политика

Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:59
Политика

Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень

Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Общество

Май принесет в Москву штормы и ураганы

Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Спорт

Фигурист Ковтун завершил карьеру

Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Экономика

Продажи новостроек в США неожиданно увеличились в марте

В США по итогам марта 2019 года неожиданно увеличились продажи новых домов.
Обновлено в 11:05
Здоровье

Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости

Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля

Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Как работают Яндекс.Новости?
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