Экономика
Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM 05:44
В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Читать в источнике
Оценить662
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Политика
В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие
Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).
Обновлено в 12:20
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Культура
Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский
Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 20:15
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Обновлено в 05:24
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»
Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено в 14:19
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
В парадном строю от Т-34 до Т-72Б3
Обновлено в 18:47
Политика
Путин проведёт в Чите совещание по природным пожарам
Президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:18
Общество
Более 200 нарушений норм пожарной безопасности выявлено в Приморье
Отмечается, что, по информации начальника регионального главка МЧС Романа Чурсина, из 104 населенных пунктов, подверженных опасности перехода лесных пожаров, в 89 выявлено 220 нарушений противопожарных мер.
Обновлено в 21:31
Экономика
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Общество
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено в 14:51
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»
Обновлено в 17:22
Политика
Политолог спрогнозировал первую беседу Путина и Зеленского
Политолог Михаил Погребинский спрогнозировал первую беседу Владимира Путина и Владимира Зеленского, ставшего абсолютным победителем президентских выборов в Украине.
Обновлено в 17:52
Политика
Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:59
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Общество
Май принесет в Москву штормы и ураганы
Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Спорт
Фигурист Ковтун завершил карьеру
Российский фигурист-одиночник Максим Ковтун принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил РИА "Новости".
Обновлено в 07:10
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Экономика
Продажи новостроек в США неожиданно увеличились в марте
В США по итогам марта 2019 года неожиданно увеличились продажи новых домов.
Обновлено в 11:05
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07