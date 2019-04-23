Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM 05:44

В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Технологии В России запустили в производство устройство для общения силой мысли Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Политика Премьер-министр Украины: «Пока еще мы зависимы от Беларуси и так далее» Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что в вопросе поставок нефтепродуктов страна «пока еще зависима от Беларуси и так далее».

Политика Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика В России хотят обязать аспирантов защищать кандидатские диссертации В России аспирантов вузов могут обязать защищать кандидатские диссертации.

Авто Бюджетный Volkswagen Tharu продается в три раза лучше Hyundai Creta С января по март бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu был продан в количестве 24 637 единиц, что гарантировало ему «серебро» в рейтинге самых популярных SUV марки.

Политика Савченко заявила, что не будет в оппозиции к Зеленскому Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что поддерживает предвыборную программу кандидата в президенты Владимира Зеленского и не собирается быть в оппозиции к нему.

Политика Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Происшествия Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.

Кино «Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях» Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменила внешность Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.

Политика Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ» Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".

Общество Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.

Происшествия В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.

Транспорт Скидку для нарушителей ПДД могут отменить У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.

Общество ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.

Происшествия В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Энергетика Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.