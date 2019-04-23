Экономика

Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM вчера в 05:44

В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россияне массово избавляются от своих шести соток: нечем платить налог

Московский Комсомолецвчера в 14:06

Адвокат объяснил желание россиян распродать дачи

Известиявчера в 12:08

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБКвчера в 00:00

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газетавчера в 05:15

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ruвчера в 04:21

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалтвчера в 00:55

В России резко выросло число желающих продать дачу, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, передает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 03:27
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Футбол

Почеттино: «Эриксен открыт к переговорам по новому контракту»

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о будущем полузащитника команды Кристиана Эриксена.
Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский до инаугурации проведет концерт «Лига смеха» в Киеве

Обновлено вчера в 14:17
Энергетика

Команда Зеленского призывает кабмин провести переговоры с МВФ по снижению цены на газ

Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призывает НАК "Нафтогаз Украины" и правительство провести с консультации с МВФ относительно снижения цен на газ.
Обновлено в 03:33
Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко

Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Юлия Началова знала точную дату своей смерти

Пиар-менеджер рассказала о роковом числе. Уроженка Воронежа и известная российская певица Юлия Началова знала точную дату своей смерти.
Обновлено в 03:20
Финансы

ВТБ направит на выплату дивидендов за 2018 год 15% прибыли

«Наблюдательный совет банка ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО»,— объяснил господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено вчера в 09:33
Наука

Геологи узнали, почему магнитное поле Земли меняется рывками

Интенсивность магнитного поля нашей планеты резко меняется каждое десятилетие из-за особых волн турбулентности, существующих в ядре Земли.
Обновлено в 03:17
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено вчера в 03:47
Авто

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено 22 апреля в 09:27
Космос

Сколько лет кольцам Сатурна: дебаты продолжаются

Эксперты не могут договориться о том, как образуются кольца или сколько им лет.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Авто

Появились данные о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
Театры

Дмитрий Бикбаев уволился из театра

Обновлено вчера в 18:00
Авто

«Яндекс.Драйв» запустит первый сервис каршеринга в Казани

Обновлено в 02:52
Происшествия

Пожары нанесли ущерб в 600 млн рублей сельскому хозяйству Забайкалья

Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
Происшествия

Под Тюменью шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и самосвалом

24 апреля, примерно в 10:00, под Тюменью сразу шесть человек пострадали в серьезном ДТП между автобусом и самосвалом MAN.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:08
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное