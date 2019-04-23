Экономика

Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM вчера в 05:44

В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Боитесь нового налога? Как продать дачу быстро и выгодно

Life.ru03:50

Россияне массово избавляются от своих шести соток: нечем платить налог

Московский Комсомолецвчера в 14:06

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалтвчера в 00:55

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газетавчера в 05:15

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ruвчера в 04:21

Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

РИА Новостивчера в 08:13

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБКвчера в 00:00
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Армия и оружие

Словакия допускает появление в стране баз с ядерным оружием США

Словакия допускает, что власти США могут использовать территорию страны для размещения своих баз с ядерным оружием.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Илон Маск прокомментировал сообщения о возгорании автомобилей Tesla

Обновлено в 04:36
Политика

Поезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока

Обновлено в 03:54
Политика

Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Лавров допустил трудности с продлением договора о СНВ

Ясность о продлении российско-американского договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ) отсутствует.
Обновлено в 04:43
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено вчера в 15:57
Культура

Скончался автор клипов Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 03:11
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Общество

Бастрыкин объяснил, почему изучал фото на ноутбуке с помощью лупы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин изучал снимок на ноутбуке с помощью лупы, так как других способов дополнительно увеличить изображение не было.
Обновлено в 04:48
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью

ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
Обновлено в 04:28
Космос

На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС

Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
Обновлено в 04:29
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете

Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

Ливневые дожди надвигаются на Москву

Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Происшествия

Гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области

Обновлено в 04:35
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей

В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.
Обновлено в 03:35
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Обновлено в 03:52
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Шуфутинский не дождался поздравления с днем рождения от Успенской

Обновлено в 04:33
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

МЧС будет работать в режиме повышенной готовности во время майских праздников

В первую очередь территория, где планируется организовать пикник, должна быть очищена от сухой травы.
Обновлено в 04:54
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