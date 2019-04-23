Экономика
Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM вчера в 05:44
В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Читать в источнике
Оценить684
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне массово избавляются от своих шести соток: нечем платить налог
Московский Комсомолецвчера в 14:06
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Армия и оружие
Словакия допускает появление в стране баз с ядерным оружием США
Словакия допускает, что власти США могут использовать территорию страны для размещения своих баз с ядерным оружием.
Обновлено в 00:42
Политика
Поезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока
Обновлено в 03:54
Политика
Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Лавров допустил трудности с продлением договора о СНВ
Ясность о продлении российско-американского договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ) отсутствует.
Обновлено в 04:43
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
Бастрыкин объяснил, почему изучал фото на ноутбуке с помощью лупы
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин изучал снимок на ноутбуке с помощью лупы, так как других способов дополнительно увеличить изображение не было.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью
ГИБДД проводит проверку по факту аварии, в результате которой пострадали шесть пассажиров автобуса в Тюменской области.
Обновлено в 04:28
Космос
На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС
Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.
Обновлено в 04:29
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете
Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Общество
Ливневые дожди надвигаются на Москву
Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей
В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.
Обновлено в 03:35
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
МЧС будет работать в режиме повышенной готовности во время майских праздников
В первую очередь территория, где планируется организовать пикник, должна быть очищена от сухой травы.
Обновлено в 04:54