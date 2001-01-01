Общество
Жители Приморья боятся потерять Стеклянную бухтуVostok.Today 15 июля в 18:03
Остановить расхищение не помогли ни замечания, ни явное недовольство отдыхавших рядом жителей региона. Расхищение окатышей из стекла идет не один год. Надписи о запрете выноса главной достопримечательности небольшой бухты Приморья не помогают становить вандализм.
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