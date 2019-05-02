Происшествия
Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 годаТАСС 02:40
С утра жители Одессы приходят к Дому профсоюзов напротив Куликова поля, где 2 мая 2014 года в результате беспорядков погибли 48 человек, а свыше 240 получили ранения, несут цветы и фотографии жертв.
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Зашел и я туда именно потому, что видел много входящих женщин, пенсионеров, детей. Там был хаос. Там были простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону.
— Юрий Диденко, российский пианистГазета.Ru 02:34
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Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Авто
«Метановый» Largus обходится вдвое дешевле бензинового, но окупается только за 123 тысячи километров
За поездку на расстояние в 343 километра автомобиль израсходовал метана на 286 рублей (столько стоило полностью заполнить баллон) и бензин на 250 рублей (около 2 литров на 100 километров).
Обновлено в 04:11
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Виктория Нуланд требует новых санкций против России
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Энергетика
DEA Фридмана закрыла сделку по слиянию с Wintershall
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall (входит в концерн BASF) завершила слияние с Dea Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна группе LetterOne (L1, управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте объединенной компании.
Обновлено в 06:22
Общество
В Северном море нашли утечку горчичного газа времен Первой Мировой
В районе курортного города Кнокке-Хейст в Северном море найдена утечка горчичного газа из снарядов времен Первой мировой войны.
Обновлено в 05:07
Футбол
Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии
Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
Обновлено в 04:45
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Фармацевт посоветовал жителям Волгограда не употреблять БАДы
Почему не стоит использовать БАДы, расскажут специалисты. Волгоград, 2 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области
Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась трогательными кадрами с семейной прогулки
В своем сториз Кудрявцева опубликовала очень трогательное видео с семейной прогулки.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Эксперт по вопросам информации при Госдуме Вадим Манукян призывает оставить, наконец, в покое Алсу и ее дочь.
Обновлено в 06:24
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Юрий Костюк, представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, пообещал, что инаугурация политика пройдёт в формате, которого в стране ещё не было.
Обновлено в 05:29
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Ректор СибГМУ запустила флэшмоб #врачэтозвучитгордо
В своем инстаграм-аккаунте ректор СибГМУ Ольга Кобякова призвала общественность встать «на защиту мундира (белого халата)».
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Дочь Началовой проводит время с новой семьей Алдонина
12-летняя дочь Юлии Началовой Вера тяжело, но стойко переживает смерть мамы.
Обновлено в 03:58
Хоккей
Финский защитник Ессе Виртанен перешёл в «Трактор»
27-летний финский защитник Ессе Виртанен заключил контракт с «Трактором», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
Обновлено в 06:33
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Энергетика
Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»
В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).
Обновлено в 07:37