Космос
Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона МаскаРИА Новости 04:11
Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
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Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия
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Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
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Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Российских проституток проверят
Обновлено в 10:44
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо заявил, что Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает на него в новом сезоне.
Обновлено в 11:43
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Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Футбол
«Зенит» предложил Жиркову новый контракт
Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24.
Обновлено в 06:09
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Во Франции проходит 28-я манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 09:00
Общество
Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов
Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более 2 тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради 5-летней дочери.
Обновлено в 09:22
Спорт
Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии
В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
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Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.
Обновлено в 06:55
Политика
Суд запретил Трампу потратить $1 млрд на стену на границе с Мексикой
Окружной судья Хэйвуд Гиллиам-младший заблокировал постройку отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате того, что американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, пишет Associated Press (AP).
Обновлено в 09:37
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Общество
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
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Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Общество
Россияне отказались от вина в пользу пива
Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 09:41
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию
В России в скором времени будут возобновлены продажи Chevrolet Malibu.
Обновлено в 06:43