Космос

Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона МаскаРИА Новости 04:11

Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
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News.ru04:56

Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска

РИА Новости04:11
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