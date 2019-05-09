Политика
Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в КиевеТАСС 04:24
Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.
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