Общество
Жители Камчатки стали советскими гражданами ради бесплатной электроэнергии
Жители Камчатки стали советскими гражданами ради бесплатной электроэнергииLenta.ru00:49
Ресурсоснабжающие предприятия и управляющие компании Камчатки начали получать десятки обращений от жителей региона, утверждающих, что они «Суверенные Живые Граждане Союза Советских Социалистических Республик», и отказывающихся признавать долги и оплачивать счета.
Lenta.ru00:49
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На Камчатке «граждане СССР» массово отказываются платить за электроэнергию
Ореанда-Новостивчера в 23:57
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Домодедово, Шереметьево и другие аэропорты получили новые имена
В ходе голосования, было решено, что московский аэропорт Шереметьево назовут в честь Александра Пушкина, а Домодедово — в честь Михаила Ломоносова.
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Общество
Гендиректора «Аэрофлота» проверят на злоупотребление полномочиями
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Отмечается, что участники опроса, проработавшие с руководителем меньше полугода, выбрали «уважение» в 41% случаев, более шести лет — в 58% случаев.
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Обновлено в 01:53
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«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за почти $3 млн
«Письмо о Боге» физика-теоретика и лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна к немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $2,892 млн, сообщил аукционный дом в Twitter.
Обновлено в 01:52
Транспорт
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На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам такси и каршеринга не поступало жалоб на необоснованное завышение цен на услуги, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:45
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ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России
В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро).
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы
Учителя Гатчинского лицея Ленинградской области написали заявление с требованием завести уголовное дело на 12-летних учеников за мемы.
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Общество
Названы лучшие марки апельсинового сока
Состав компонентов сока «Четыре сезона» не совпал с составом апельсина, значит напиток не может называться апельсиновым соком.
Обновлено в 01:40
Общество
Chanel решила отказаться от использования кожи крокодила, пишут СМИ
Обновлено в 01:51
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Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и гололед
В Москве 5 декабря ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура днем достигнет +1 градуса, ночью опустится до –4.
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Доходный дом купца Пантелеева признали объектом культурного наследия
Трехэтажное здание доходного дома было построено в 1874 году по проекту архитектора Николая Колыбелина.
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В Екатеринбурге аэропорт может получить имя предпринимателя Демидова
В Екатеринбурге аэропорт Кольцово получит имя промышленника и предпринимателя Акинфия Демидова.
Обновлено в 00:57