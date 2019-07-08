Политика
Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»REGNUM 02:06
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём. Населённый пункт политик посетил в рамках предвыборного тура перед парламентскими выборами.
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Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено 06 июля в 04:07
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Кино
Джон Уоттс рассказал, кто будет следующим врагом Человека-паука
О планах развития сюжетной линии героя режиссер Джон Уоттс рассказал изданию UPROXX 7 июля.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки
Обновлено в 00:19
Общество
СМИ: British Airways оштрафована на 183 млн фунтов из-за утечки данных клиентов
Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало авиакомпанию British Airways на £183 млн ($229,3 млн) за утечку данных сотен тысяч своих клиентов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
Открыт новый железнодорожный путь через реку Лена
ИА «Ореанда-Новости» Российские железнодорожники запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В результате взрыва бензовоза на Урале погибли три человека
В результате взрыва автомобиля погибли три человека, семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Калуга отмечает День семьи, любви и верности
Сегодня, 8 июля, Калуга отмечает Всероссийский День семьи, любви и верности, установленный в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Обновлено в 02:47
Политика
Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Технологии
ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео
Матмоделирование с эффектом в 600 миллионов Внедрение ИТ-системы математического моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц.
Обновлено в 02:30
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Ливерпуль» подпишет контракт с 16-летним форвардом «Фулхэма»
За нападающего боролись также "Реал" и "ПСЖ". Эллиот стал самым молодым игроком в истории АПЛ, дебютировав там в возрасте 16 лет и 30 дней.
Обновлено в 02:32
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Происшествия
Консул Болгарии попал в ДТП в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге 7 июля консул Болгарии попал в ДТП с трамваем, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 22:49
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
У Bitcoin начались проблемы. Криптовалюта может подешеветь на 80%
По словам аналитика, параболическая тенденция продолжает ослабевать, а это значит, что стоимость первой криптовалюты может резко опуститься на 80% после 7-месячного роста.
Обновлено в 03:07
Политика
Юбилейный Иннопром с самого открытия изменил свердловскую элиту
«Иннопром станет для всех нас местом обретения новых возможностей, контактов, проектов и территорией инновации и открытия», — сказал губернатор.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
По данным PwC, по сравнению с 2014 годом в Москве стало проще купить квартиру: российская столица поднялась с восьмого на седьмое место по уровню индекса доступности покупки жилья.
Обновлено в 02:24