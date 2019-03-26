Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдумеКоммерсантъ 05:32

В столице Ингушетии Магасе начался митинг против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия». На акцию протеста собралось уже около 10 тыс. человек, сообщает «Кавказский узел». Протестующие держат в руках флаги Ингушетии.
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с чего всё началось
В столице республики Ингушетии Магасе начался согласованный митинг против соглашения об административных границах с Чечней, трансляцию в YouTube ведет
 издание «Фортанга».
Новая газета05:04

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Кавказский узел17:41

В Ингушетии возобновятся митинги по вопросу изменения границ c Чечней

РБКвчера в 11:05

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Росбалт05:40
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

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Происшествия

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Обновлено в 15:12
Экономика

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Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Юля соглашалась работать за любые деньги.
Обновлено в 11:47
Космос

«Вулканы вызывают Нибиру»: Уфологи теряют доверие из-за спекуляций на теме «конца света»

Уфологи стремительно теряют доверие из-за скуляций на теме «конца света».
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Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Политика

Порошенко назвал Путина главным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Игры

Metro Exodus получила первое крупное обновление

Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Мексике взорвался рынок пиротехники

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Обновлено в 15:43
Футбол

Юношеская сборная России вышла на Евро-2019

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
Обновлено в 09:48
Политика

Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»

Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
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Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Политика

Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Общество

Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него

В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
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Политика

В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Космос

Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня

Обновлено в 19:08
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины

Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
Обновлено в 17:10
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Политика

Глава армии Алжира попросил отставки президента

Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.
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Транспорт

На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог

Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
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Происшествия

Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы

Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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