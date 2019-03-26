Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдумеКоммерсантъ 05:32
В столице Ингушетии Магасе начался митинг против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия». На акцию протеста собралось уже около 10 тыс. человек, сообщает «Кавказский узел». Протестующие держат в руках флаги Ингушетии.
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с чего всё началось
В столице республики Ингушетии Магасе начался согласованный митинг против соглашения об административных границах с Чечней, трансляцию в YouTube ведет издание «Фортанга».Новая газета05:04
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Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
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Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
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Обновлено в 15:12
Экономика
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Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Шоу-бизнес
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Уфологи стремительно теряют доверие из-за скуляций на теме «конца света».
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Мексике взорвался рынок пиротехники
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
Обновлено в 09:48
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Общество
Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него
В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено в 07:26
Политика
В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины
Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
Обновлено в 17:10
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Политика
Глава армии Алжира попросил отставки президента
Ахмед Гаед, занимающий пост главы армии Алжира, попросил об отставке главы государства Абделя Азиза Бутефлики.
Обновлено в 13:19
Транспорт
На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог
Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы
Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13