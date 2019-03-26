Жители Ингушетии протестуют против закона о референдумеКоммерсантъ 05:32

с чего всё началось

В столице Ингушетии Магасе начался митинг против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия». На акцию протеста собралось уже около 10 тыс. человек, сообщает «Кавказский узел». Протестующие держат в руках флаги Ингушетии.

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

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