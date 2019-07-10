Ранее Владимир Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из-за уважения к её народу. Такое решение российского президента получило одобрение и в грузинском МИД.

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

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Политика Путин выступил против новых санкций для Грузии Владимир Путин выступил против введения дополнительных санкций в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу", сообщило 9 июля с его слов РИА "Новости".

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Общество «Дикси» открыла в Москве магазин нового формата Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

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