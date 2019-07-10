Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциямLife.ru вчера в 20:56
Ранее Владимир Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из-за уважения к её народу. Такое решение российского президента получило одобрение и в грузинском МИД.
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Грузинские интернет-пользователи оценили отказ Путина от введения санкций против Тбилиси
Наша версиявчера в 13:28
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Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Политика
Путин выступил против новых санкций для Грузии
Владимир Путин выступил против введения дополнительных санкций в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу", сообщило 9 июля с его слов РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Общество
В Пензе фонд «Гражданский Союз» оштрафован на 300 тысяч рублей
Как сообщается на официальном сайте «Гражданского Союза», девятого июля в Ленинском районном суде Пензы был удовлетворен иск пензенского Минюста, который в мае нынешнего года во время внеплановой проверки нашел в деятельности фонда признаки организации, выполняющей функции иностранного агента - из-за наличия зарубежного финансирования.
Обновлено в 03:21
Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА
Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Энергетика
Brent подорожала до $64,81 за баррель
К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
Обновлено в 01:42
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа
В России работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Здоровье
Мобильный центр здоровья приедет в детский лагерь «Парус»
В июне мобильный центр здоровья работал в лагерях «Крылатых» и «Парус».
Обновлено в 03:22
Авто
ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Mitsubishi показала новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport на видео
Компания Mitsubishi опубликовала официальный тизер и видео обновленного Pajero Sport, который дебютирует 25 июля текущего года в Таиланде.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
Обновлено в 03:48
Экономика
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 12:56
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве выяснили, что в 2018 году россияне обращались в скорую помощь чаще всего по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено в 01:23
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Музыка
Группа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский отменил парад на День независимости Украины
17 июня Зеленский заявил, что власти Украины не готовы вести переговоры с «сепаратистами» Донбасса.
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10