Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциямРИА Новости 12:42
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления Черышева
Обновлено в 11:09
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400
Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
Происшествия
При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов
Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Политика
Джонсон не исключил приостановки работы парламента ради Brexit
Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС.
Обновлено в 18:26
Авто
ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС
Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Экономика
Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре
Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления
Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, из здания эвакуировали 500 человек.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro
Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:14
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Общество
Забег в костюмах тираннозавров прошел в США
Необычный спринтерский забег прошел на ипподроме "Emerald Downs" в американском городе Оберн, передает Time.
Обновлено в 19:33
Технологии
Вирус Panda атаковал сайт Московской кольцевой железной дороги
Вирус-троянец Panda в прошедшие выходные совершил мощную атаку на портал Московской кольцевой железной дороги, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Весна 43-го: как планировалась Курская битва
5 июля 1943 года началось самое масштабное сражение в истории – Курская битва.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты
Ноутбук VAIO SX12 порадует большим количеством портов
Стоимость компактного ноутбука VAIO SX12 стартует от 1,1 тысячи долларов, а за топовую версию данной модели покупателю придется выложить 2 тысячи.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Футбол
Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Иранский военный пригрозил уничтожить американские военные базы
Командир элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Неджат пригрозил уничтожить американские базы в случае, если США начнут военную операцию против Ирана.
Обновлено в 17:34