Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциямРИА Новости 12:42

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Грузины сочли решение Путина по санкциям «нокаутом»

Газета.Ru23:21

Жители Грузии восприняли решение Путина как возможность жить мирно

Аргументы недели12:56

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Life.ru20:56

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Lenta.ru18:52

«Послал всех в нокаут»: соцсети кипят из‐за решения Путина по санкциям

Телеканал 360°17:36

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Известия21:13

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

РИА Новости12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России

Обновлено в 06:59
Авто

Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей

Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено в 22:37
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика

Премьер Грузии ответил на решение Путина не вводить санкции

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 21:21
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено в 15:53
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка

Обновлено в 12:24
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе

9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.
Обновлено в 22:30
Общество

Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Происшествия

В офисе «Красное и белое» в Челябинске проходят обыски

В декабре 2018 года Налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН уже проводили обыски на складах и в офисе компании.
Обновлено в 07:44
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Шоу-бизнес

Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца

30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Футбол

«Зачем просить замену, если я могу играть»

В конце прошлого лета внезапно появилась информация, что дублером «Уфы» интересуется лондонский «Арсенал».
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Honor представил бюджетный смартфон Honor Play 8

Honor представил новый бюджетный смартфон Play 8. Как сообщает iXBT, стоимость новинки составляет 120 долларов.
Обновлено в 09:19
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено в 21:32
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Общество

Роструд установил, когда работнику могут отказать в отпуске

В случае, если отпуск одного из сотрудников отрицательно сказывается на качестве работы компании, то с одобрения работника его могут перенести на следующий год, поясняют в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений

По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Интернет

Компания Huawei полностью обеспечила сетью 5G первую страну в Европе

Китайская компания Huawei полностью обеспечила первую страну в Европе сетью мобильной связи пятого поколения 5G, сообщило Agence France-Presse.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии привело к заметному из космоса разлому

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в штате Калифорния (США) 5 июля, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса.
Обновлено в 07:21
Политика

Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом

Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
Обновлено в 22:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное