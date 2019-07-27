Политика
Жители Германии захотели сближения с РоссиейИзвестия 00:56
Немецкое издание Der Tagesspiegel 25 июля заявило, что большинство жителей Германии хотят, чтобы отношения с Россией улучшились. Согласно данным опроса, за более близкие отношения с Россией проголосовали 54% жителей Западной Германии и 72% граждан из Восточной части страны.
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Транспорт
Свыше 40 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Обновлено в 00:35
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Спорт
Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла чемпионат мира
Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника
В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
Обновлено в 01:30
Авто
Раритетный Land Rover был адаптирован для транспортировки мотоциклов
Свет увидел их проект, построенный на базе старого Land Rover Series 2A 1966 года.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют встретиться со своими сторонниками у мэрии
Кандидаты от оппозиции почти две недели проводят акции с требованием допустить их к участию в выборах.
Обновлено в 01:00
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Кино
Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon
Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Обновлено в 01:23
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Порошина заявила, что Куценко отказывается понимать поступки их дочери
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма
Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у берегов Крыма.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Китайские туристы избили россиянку в очереди в Царском Селе
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
В Харькове задержан мужчина, вывозящий в Россию детали для Ми-8
Как сообщается на сайте ведомства, во время таможенного контроля на вокзале в Харькове был задержан местный житель.
Обновлено вчера в 16:39