Жители Гаити сожгли флаг США и попросили помощи у РоссииРИА Новости 00:35

с чего всё началось

В Республике Гаити протестующие выступили против союза с США и обратились к Москве, Каракасу и Пекину за помощью в разрешении кризиса, сообщило издание Le Journal de Montreal.

Жители Гаити сожгли флаг США и попросили помощи у России

Происшествия На соборе в Солсбери повесили российский флаг Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.

Происшествия Власти Петербурга назвали новую причину обрушения в университете Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что причина обрушения связана с реконструкцией здания, по его словам, «других версий каких-то экстремальных нет».

Экономика Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Общество Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".

Политика В Волынской области захватили храм УПЦ Протоиерей Олег Точинский заявил, что сторонники новой церкви в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Происшествия Исследователи из Швеции представили версию гибели группы Дятлова Шведские исследователи выдвинули новую версию гибели группы Дятлова в Свердловской области в 1959 году.

Спорт Большунов: сегодня были нужны действительно хорошие лыжи "С каждой минутой снег становился все мягче и мягче, поэтому сегодня были нужны действительно хорошие лыжи", - цитирует Большунова сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Политика Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Политика Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим на встречу представителей стран «вышеградской группы» и Израиля, которая запланирована на 19 февраля.

Политика Курц перед визитом в США заявил о хороших контактах Австрии с Россией Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Die Presse заявил, что у Вены и Москвы сложились традиционно хорошие контакты и его страна заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком.

Финансы Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

Происшествия В Санкт-Петербурге получено сообщение о минировании Мариинского театра Зрители и сотрудники Мариинского театра в санкт-петербурге эвакуированы после получения анонимного сообщения о минировании здания.

Наука Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Армия и оружие Новый убийца танков НАТО: в США оценили российский аналог Javelin В публикации отмечается, что некоторые российские ПТРК уже имеют возможность бить сверху по уязвимой зоне танка, увеличивая траекторию полета по мере приближения к цели.

Спорт Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Иран представил новую подлодку «Фатех» Новую подводную лодку "Фатех" продемонстрировал Иран на торжественной церемонии, состоявшейся в портовом городе Бендер-Аббас на юге республики.

Общество Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, для повышения прозрачности учета статистики в России можно было бы ввести общественный контроль над процессом ее сбора.

Экономика Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.

Политика Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожалел американцев, которые, по его мнению, еще не поняли бесполезность вводимых против Москвы санкций.

Футбол Вратарь «Спартака» Селихов вернулся в общую группу Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу, сообщает РИА "Новости".

Политика Асад лаконичной фразой охарактеризовал Эрдогана Президент Сирии Башар Асад, выступая перед главами местных муниципалитетов, назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "мелким слугой Америки", передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".

Шоу-бизнес Шнуров посвятил стих избивавшему жену Башарову Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвящённое разводу актёра Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой.

Происшествия Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.