Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храмаРИА Новости 09:14

с чего всё началось

Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.

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Шоу-бизнес МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП Российская поп-исполнительница МакSим (Марина Абросимова) впервые выступила после того, как попала в страшное дорожно-транспортное происшествие и в течение нескольких недель восстанавливалась.

Общество Основной этап сдачи ЕГЭ начался с экзаменов по литературе и географии Российские выпускники сдали Единый госэкзамен по литературе, географии. Эти предметы по выбору открывают основной этап ЕГЭ.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Политика Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Политика Украина направит ноту России по выдаче украинских моряков МИД Украины подготовил дипломатическое обращение к МИД России с вопросом об освобождении украинских моряков, которые были задержаны российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.

Шоу-бизнес Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Хоккей Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Политика Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».

Гаджеты Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.

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Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.

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Общество Facebook подбросили наркотики Пользователи соцсети пожаловались на рекламу «закладчиков» В российском сегменте Facebook появилась реклама работы «закладчиком» — так на сленге называют распространителей наркотиков.

Политика Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России» «Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.