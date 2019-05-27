Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храмаРИА Новости 09:14

Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.
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с чего всё началось
Мэрия Екатеринбурга опубликовала
 список возможных площадок для строительства собора святой Екатерины, который ранее планировалось возвести на месте сквера у драматического театра.
Полит.ру10:07

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Опубликован список мест, где могут возвести храм Святой Екатерины

Областная газета07:11

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список из 48 площадок под храм святой Екатерины

Znak.com08:53

Опубликован список площадок под храм в Екатеринбурге

Уралинформбюро09:22

Мэрия опубликовала список мест для строительства храма Святой Екатерины. Выглядит он странно

URA.Ru09:20

Причина — в храме на воде? Екатеринбуржцы связали падение уровня воды в городском пруду со стройкой

Екатеринбург Онлайн09:20

В мэрию Екатеринбурга поступило уже более 8 тысяч обращений от горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины

Эхо Москвы - Екатеринбург01:01

Противостояние ушло в кабинеты: быть ли храму Святой Екатерины?

REGNUMвчера в 23:04
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Общество

Беглов объяснил, почему решил идти на выборы

В программе «Губернаторский эфир», вышедшей на «Радио России» 27 мая, Беглов объяснил намерение идти на сентябрьские выборы губернатора любовью к Санкт-Петербургу, над благоустройством которого работают все жители города.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП

Российская поп-исполнительница МакSим (Марина Абросимова) впервые выступила после того, как попала в страшное дорожно-транспортное происшествие и в течение нескольких недель восстанавливалась.
Обновлено в 07:13
Общество

Основной этап сдачи ЕГЭ начался с экзаменов по литературе и географии

Российские выпускники сдали Единый госэкзамен по литературе, географии. Эти предметы по выбору открывают основной этап ЕГЭ.
Обновлено в 13:17
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено в 17:58
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Украина направит ноту России по выдаче украинских моряков

МИД Украины подготовил дипломатическое обращение к МИД России с вопросом об освобождении украинских моряков, которые были задержаны российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте

На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.
Обновлено в 03:08
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка

Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика

Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ

Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Гаджеты

Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark

В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Кино

Путин отметил роль фестиваля Озерова в сбережении памяти о войне

Президент России Владимир Путин отметил вклад Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова в патриотическое воспитание молодежи и сбережение памяти о войне.
Обновлено в 16:24
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Политика

Глава «Фейсбука» Марк Цукерберг приглашен в парламент Канады

Глава комитета парламента по конфиденциальности и этике Боб Циммер заявил, что если Цукерберг проигнорирует приглашение, то это могут расценить как неуважение к парламенту Канады, что является в этой стране преступлением, передает телеканал CBC.
Обновлено в 18:14
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено в 14:21
Общество

Facebook подбросили наркотики

Пользователи соцсети пожаловались на рекламу «закладчиков» В российском сегменте Facebook появилась реклама работы «закладчиком» — так на сленге называют распространителей наркотиков.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

Украина разработала замену ракете «Зенит»

Обновлено в 18:59
Политика

Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»

«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Твери легковушка протаранила машину скорой помощи

Обновлено в 17:26
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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