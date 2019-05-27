Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для храмаРИА Новости 09:14
Сквер у Драмтеатра в центре Екатеринбурга включили в список площадок, где может быть построен храм святой Екатерины, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.
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с чего всё началось
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список возможных площадок для строительства собора святой Екатерины, который ранее планировалось возвести на месте сквера у драматического театра.Полит.ру10:07
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Общество
Беглов объяснил, почему решил идти на выборы
В программе «Губернаторский эфир», вышедшей на «Радио России» 27 мая, Беглов объяснил намерение идти на сентябрьские выборы губернатора любовью к Санкт-Петербургу, над благоустройством которого работают все жители города.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
МакSим впервые вышла на сцену после страшного ДТП
Российская поп-исполнительница МакSим (Марина Абросимова) впервые выступила после того, как попала в страшное дорожно-транспортное происшествие и в течение нескольких недель восстанавливалась.
Обновлено в 07:13
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался с экзаменов по литературе и географии
Российские выпускники сдали Единый госэкзамен по литературе, географии. Эти предметы по выбору открывают основной этап ЕГЭ.
Обновлено в 13:17
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено в 17:58
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика
Украина направит ноту России по выдаче украинских моряков
МИД Украины подготовил дипломатическое обращение к МИД России с вопросом об освобождении украинских моряков, которые были задержаны российской стороной в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает RT.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.
Обновлено в 03:08
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Общество
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Штурмовик «Суперграч» поступил в авиапарк ставропольского полка
Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика
Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ
Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark
В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Кино
Путин отметил роль фестиваля Озерова в сбережении памяти о войне
Президент России Владимир Путин отметил вклад Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова в патриотическое воспитание молодежи и сбережение памяти о войне.
Обновлено в 16:24
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Политика
Глава «Фейсбука» Марк Цукерберг приглашен в парламент Канады
Глава комитета парламента по конфиденциальности и этике Боб Циммер заявил, что если Цукерберг проигнорирует приглашение, то это могут расценить как неуважение к парламенту Канады, что является в этой стране преступлением, передает телеканал CBC.
Обновлено в 18:14
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Общество
Facebook подбросили наркотики
Пользователи соцсети пожаловались на рекламу «закладчиков» В российском сегменте Facebook появилась реклама работы «закладчиком» — так на сленге называют распространителей наркотиков.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Украина разработала замену ракете «Зенит»
Обновлено в 18:59
Политика
Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»
«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Твери легковушка протаранила машину скорой помощи
Обновлено в 17:26
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50