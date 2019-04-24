Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства УкраиныМосковский Комсомолец 14:17

МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР. Так, сообщается, что обратиться за российским гражданством люди смогут без отказа от гражданства Украины.

Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины

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