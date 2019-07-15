Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства. 25 тыс. человек уже получили гражданство, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя ГУ по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

Жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России

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