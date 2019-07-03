Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом годуТелеканал 360° 11:12
Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. Первые ипотечные договоры можно будет оформить к концу года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.
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Для жителей Дальнего Востока готовят ипотеку под 2%. Кредит - на срок до 20 лет
Весьма01 июля в 04:41
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