Недвижимость

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом годуТелеканал 360° 11:12

Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. Первые ипотечные договоры можно будет оформить к концу года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Выдачу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке планируется начать до конца года

РИА Новости03:24

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

Телеканал 360°11:12

Названы сроки запуска ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

РБК03:58

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Lenta.ru03:51

Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Известия17:28

Ставка льготной ипотеки - два процента

Тихоокеанская звезда01 июля в 19:59

Для жителей Дальнего Востока готовят ипотеку под 2%. Кредит - на срок до 20 лет

Весьма01 июля в 04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:59, Вашингтон
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Происшествия

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Экономика

Тройка-Д банк признан банкротом

Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению ЦБ РФ признал банкротом московский Тройка-Д банк, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено в 20:07
Общество

Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды

Немецкий девелопер FAKT AG планирует инвестировать миллиард евро в строительство так называемого садоводческого центра на северо-западе Венгрии, в считаных километрах от венгерско-австрийско-словацкой границы.
Обновлено в 17:04
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено в 05:12
Общество

Картина неизвестного автора подорожала в 1000 раз

Обновлено в 20:00
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Обновлено в 16:38
Теннис

Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Обновлено в 11:24
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика

Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено в 18:18
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед местной жительницей

Обновлено вчера в 08:39
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин: Россия заинтересована в полном восстановлении отношений с ЕС

Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС во имя поддержания мира, стабильности и безопасности.
Обновлено в 20:05
Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde

"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Политика

В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 06:59
Происшествия

Суд в США отказал наркобарону Коротышке в пересмотре дела

Федеральный судья Нью-Йорка Брайан Коган отклонил ходатайство защиты экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка.
Обновлено в 18:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Общество

Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в мини сплясала прямо на барной стойке

Ольга даже забралась на барную стойку, где сплясала на глазах у других посетителей под заводную клубную музыку.
Обновлено в 06:12
Наука

Магнитная робомедуза вырыла яму

Немецкие инженеры создали робомедузу, управляемую внешним магнитным полем.
Обновлено в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное