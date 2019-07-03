Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. Первые ипотечные договоры можно будет оформить к концу года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом году

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