Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут взять ипотеку под 2% уже в этом годуТелеканал 360° 11:12
Минвостокразвития России выделило 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. Первые ипотечные договоры можно будет оформить к концу года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.
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Для жителей Дальнего Востока готовят ипотеку под 2%. Кредит - на срок до 20 лет
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:28, Вашингтон
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