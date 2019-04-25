Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в РоссиюREGNUM 13:42

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство. Об этом сообщили 25 апреля в Пенсионном фонде России.

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

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