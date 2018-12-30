Финансы
Жители Бельгии до сих пор не обменяли на евро 16 миллиардов франков
Жители Бельгии до сих пор не обменяли на евро 16 миллиардов франковРИА Новости08:51
Бельгия перешла на евро с января 2002 года, однако жители королевства до сих пор не обменяли на единую европейскую валюту 16 миллиардов бельгийских франков, что эквивалентно около 400 миллионам евро, сообщил Национальный банк Бельгии (BNB).
РИА Новости08:51
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