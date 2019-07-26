Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с РоссиейИзвестия 11:10
Митинг организовала партия «Альянс патриотов Грузии» 28 июля. Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
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Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаLenta.ru 12:55
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Митинг против русофобии и за восстановление связей с Россией пройдет в Грузии
Курьер. Среда. Бердск26 июля в 01:45
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Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
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Общество
В Амурской области продолжается паводок на реках региона
В Амурской области продолжается дождевой паводок на реке Селемдже, который уже привел к затоплению нескольких населенных пунктов региона.
Обновлено вчера в 09:36
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Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
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Политика
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
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В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
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Происшествия
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Обновлено в 17:24
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Игры
WB Games Montreal работает над новой игрой по комиксам DC
Обновлено в 06:19
Происшествия
NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Технологии
Минкомсвязи предлагает поменять операторам пятого поколения связи льготы
Минкомсвязи предлагает постепенно повышать ежегодную плату за спектр частот для сетей четвертого поколения связи – при распространении сетей пятого поколения они не могут пользоваться льготами наиболее перспективной технологии.
Обновлено в 18:00
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
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Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Политика
Медведев прибыл на парад кораблей в честь Дня ВМФ в Севастополь
Глава правительства Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь для участия в мероприятиях в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Армянский военный погиб при обстреле на границе
Обновлено в 15:43
Политика
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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Умерла самая умная собака в мире
Обновлено в 20:46
Гаджеты
Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 22,99 тыс. рублей
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Обновлено в 14:52
Здоровье
Сократится смертность среди женщин: в Кузбассе создадут новый медицинский центр
В Кузбассе создадут центр маммографического обследования женщин. Этот центр будет работать на базе регионального онкодиспансера.
Обновлено в 21:00
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России
Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
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Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 17:53
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08