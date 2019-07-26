Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с РоссиейИзвестия 11:10

Митинг организовала партия «Альянс патриотов Грузии» 28 июля. Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
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Ирма Инашвили
Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаLenta.ru 12:55

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