Политика

Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с РоссиейИзвестия 11:10

Митинг организовала партия «Альянс патриотов Грузии» 28 июля. Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Читать в источнике
Комментировать122
Ирма Инашвили
Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом и Москвой.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаLenta.ru 12:55

Подробнее о событии

В Батуми на митинге призвали власти Грузии к диалогу с Россией

RT на русском11:36

Митинг за дружбу с Россией прошёл в грузинском Батуми

DixiNews14:28

Жители Грузии потребовали наладить дружбу с Россией

Евразия Daily13:26

"Поздно пить "боржоми"? В России ответили на призывы митингующих в Батуми дружить вновь

Царьград17:51

В Батуми начался митинг за налаживание отношений Грузии и России

Профиль11:23

Участники митинга в Батуми требуют наладить отношения с Россией

Sputnik Грузия13:15

Митинг против русофобии и за восстановление связей с Россией пройдет в Грузии

Курьер. Среда. Бердск26 июля в 01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу

Обновлено в 10:47
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка

Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек

Обновлено в 19:17
Космос

Зонд «Хаябуса-2» во время второй попытки взял пробу грунта с Рюгу

Аппарат, управляемый японскими специалистами, смог снизиться со своей орбиты до высоты в один метр, выстрелить в астероид пулей, взять пробу грунта и тут же взмыть вверх, удалившись от Рюгу на 150-200 метров.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Дмитрий Медведев приехал в Севастополь на День ВМФ

Из Южного военного округа на парад в Севастополь прибыли и лётчики.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Во Владивостоке осудят водителя, сбившего женщину с ребёнком

Обновлено в 19:36
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Технологии

Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
Обновлено в 18:41
Технологии

На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии

Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено 26 июля в 07:22
Музыка

Лидер Rammstein сел за штурвал самолёта на пути в Москву

На кадрах показано, как он сидит в кресле пилота частного самолёта. Видео было снято 27 июля — дата видна на экране в салоне.
Обновлено в 13:23
Культура

Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус

Обновлено в 14:18
Общество

Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун

Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работает 202 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД

Обновлено в 05:42
Происшествия

Беременная женщина испытала оргазм при просмотре мультфильма

Обновлено в 19:45
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 07:51
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Происшествия

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика

В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
Обновлено в 19:16
Общество

Подтопления начались в 30 км южнее Иркутска

Река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе Иркутской области вышла из берегов, паводковые воды заливают поселок Большой Луг (28 км от Иркутска) и садовое товарищество "Алюминщик" (35 км от Иркутска).
Обновлено в 10:54
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Общество

Москвичей ждет температурный антирекорд

В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Армия и оружие

На Сахалине потренировались обезвреживать террористов на пароме

По легенде учения, представители международной террористической организации захватили паром "Сахалин-10" (Татарский пролив, территориальное море России).
Обновлено в 19:18
Авто

Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Обновлено в 04:46
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное