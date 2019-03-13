Общество
Жители Армении стареют медленнее россиян The LancetRusarminfo.ru 12:29
По данным исследования, в Армении старческие болезни начинают развиваться примерно в 64 года, в Белоруссии и Грузии - в 60 лет, а в России – в 59 лет. В список стран, где люди стареют позже всего, вошли Япония, Швейцария, Франция и Сингапур. В этих странах старческие болезни появляются после 75 лет.
Читать в источнике
Оценить143
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика
Трамп решил приостановить полеты на Boeing 737 MAX в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США приостановят полеты на Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин крушения самолета в Эфиопии 10 марта, сообщает "Эй-би-си".
Обновлено в 14:46
Хоккей
СКА с минимальным счетом обыграл «Локомотив» в Кубке Гагарина
Обновлено в 14:48
Спорт
Немец Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Обновлено в 12:54
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook пожаловались на проблемы в работе сайта: 33% не могут на него зайти, 33% заявляют, что не могут обновить ленту новостей, а еще треть говорит о проблемах с авторизацией, следует из данных Downdetector.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Юлию Началову перевели из реанимации
Обновлено в 14:37
Политика
Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет
При сборке новейших украинских ракет были использованы детали из России, однако ФСБ перекрыла каналы их поставок, заявил в Верховной раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Осетинский депутат избил учителя перед детьми, пишут СМИ
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по складу террористов в Идлибе
ВКС по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Идлибе, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 13:06
Политика
Делегация французских политиков прибыла в Крым
Французские политики прибыли в Крым с визитом, приуроченным к пятилетию воссоединения полуострова с Россией, сообщил руководитель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 13:42
Политика
Медведев и Володин провели рабочую встречу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в преддверии отчета правительства в Госдуме встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба ГД.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле
"Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Салоники, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла во время взлета", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:22
Происшествия
CNN сообщил о жалобах пилотов на Boeing 737 MAX
Пилоты, которые летали на Boeing 737 MAX, жаловались на то, как самолеты ведут себя во время полета.
Обновлено в 14:19
Политика
Радикалы пытались сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Представители партии "Национальный корпус" в среду попытались сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади возле Екатерининской церкви в Чернигове, требуя от него решения вопроса коррупции в армии.
Обновлено в 09:45
Футбол
Бернарду Силва продлил контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 14:32
Политика
Новым заместителем генпрокурора Чайки стал зять Шойгу
Совет Федерации назначил зятя министра обороны Сергея Шойгу Алексея Захарова заместителем генпрокурора России Юрия Чайки.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Бразилии во время стрельбы в школе погибли восемь человек
В результате стрельбы в одной из школ Бразилии погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают бразильские СМИ.
Обновлено в 10:41
Политика
WP: суд приговорил Пола Манафорта к 7,5 года лишения свободы
Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы.
Обновлено в 12:41
Футбол
Диего Марадона: «Аргентинцы гордятся Месси, но Роналду — зверь»
Аргентинский тренер Диего Марадона поделился впечатлениями от игры португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). В этой встрече Роналду оформил хет-трик.
Обновлено в 14:55
Кино
Руки-базуки отказался от съемок в «Брате-3» после слов о порносценах
Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки внезапно отказался от съемок в скандальном фильме "Брат-3", который по замыслу его создателя Стаса Барецкого должен стать продолжением дилогии "Брат" Алексея Балабанова.
Обновлено в 14:32
Политика
Порошенко сравнил Мазепу с Вашингтоном и Ганди
Порошенко отметил, что Мазепа «в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностью чужому монарху и своему отечеству», сделал выбор в пользу Украины.
Обновлено в 14:02
Происшествия
ФСБ подала иск к «Новой газете»
ФСБ сочла порочащими ее деловую репутацию две статьи «Новой газеты» о гражданине Киргизии Хуснидине Зайнабидинове, которого задержали вскоре после взрыва дома в Магнитогорске («Ведомости» ознакомились с текстом иска).
Обновлено в 08:30
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму
Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Кузнецова рассказала о возможной дальнейшей судьбе девочки-маугли
Что касается дальнейшей судьбы ребенка, то Кузнецова сообщила, что родственников пока не нашли.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Алексей Прокопенко пришел к следователям
Обновлено в 13:54
Экономика
Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка
Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Российский горнолыжник упал в ущелье во французских Альпах и погиб
Мужчина скончался после падения в ущелье с 300-метровой высоты.
Обновлено в 11:06
Политика
Совфед отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях
Совет Федерации в среду, 13 марта, отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.
Обновлено в 06:05
Экономика
Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения
Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27
Футбол
«Бавария» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы
13 марта в Мюнхене состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бавария» примет «Ливерпуль».
Обновлено в 14:46