Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХLenta.ru вчера в 14:55

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года. Об этом сообщает портал Снег.tv.

Хоккей Кузнецов призвал игроков сборной поменьше читать прессу Форвард призвал поменьше читать прессу, потому что там все ждут, что сборная России будет забивать по 20 голов за матч, а игроки — делать хет-трики.

Общество В Совфеде предложили разделить длинные праздничные выходные Разделять праздничные "каникулы" предложил первый замглавы экономического комитета нижней палаты парламента Сергей Калашников.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Политика Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.

Происшествия Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.

Здоровье Минздрав проверит эффективность кесарева сечения В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.

Происшествия В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100 Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.

Футбол Месси поругался с болельщиками «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля Звезда "Барселоны" Лионель Месси вступил в перепалку с болельщиками клуба в аэропорту Ливерпуля после поражения в 1/2 Лиги чемпионов.

Спорт «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев насильно отдал Крым Украине Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в свое время Никита Хрущев заставил Украинскую ССР принять Крым, так как Россия "не могла с ним справиться".

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.

Шоу-бизнес «Пуговка» Катя Старшова страдает от популярности Молодая актриса Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря роли «Пуговки» в ситкоме «Папины дочки», дала новое интервью.

Финансы ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Экономика В России снизилась младенческая смертность Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Авто Классический BMW получит мощный мотор V10 Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.

Общество В Пятигорске провели «Парад дошкольных войск» В социальных сетях первый в городе «Парад дошкольных войск» вызвал бурные обсуждения.

Гаджеты К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.

Общество В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре В МЧС заявили, что 8 мая в столице будет гроза и сильный ветер.

Общество Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.