Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводкаRambler News Service 06:22
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Футбол
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 14:44
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Здоровье
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Обновлено в 13:50
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
Обновлено в 14:49
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
На учениях ВДВ под Ульяновском показали пикапы «Нива» с миномётами
Напомним, что специальные автомобили "Нива" 4Х4 для Министерства обороны впервые были продемонстрированы в 2017 году на совместных учениях российских и белорусских десантников под Ульяновском.
Обновлено в 09:03
Культура
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Алания» выбила «Анжи» из Кубка России
Владикавказская «Алания» в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский «Анжи» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак».
Обновлено в 13:49
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
Обновлено в 14:02
Футбол
Семак прокомментировал сомнительный пенальти в матче с «Оренбургом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как относится к назначенному в ворота «Оренбурга» пенальти в матче третьего тура РПЛ.
Обновлено в 11:53
Политика
В России прошли военно-морские парады в честь Дня ВМФ
В воскресенье, 28 июля, в России прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 09:20
Происшествия
При стрельбе в Нью-Йорке погиб один человек
11 человек получили ранения Один человек погиб во время стрельбы, которая произошла в районе Бруклин в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
В Ленинградской области произошло ДТП, в котором при лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле на границе
Министерство обороны Армении сообщило в воскресенье о гибели контрактника в результате обстрела с азербайджанской стороны.
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Италии из-за непогоды погибли три человека
Обновлено в 08:11
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Общество
Наркотики в виде головы Трампа нашли на Ибице
Таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица.
Обновлено в 07:57
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55