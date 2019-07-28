Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводкаТАСС 05:40
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
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