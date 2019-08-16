Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости 13:44

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

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В выходные атмосферный фронт принесет на Кубань дожди

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На выходные в Сочи прогнозируют дожди с грозами

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Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Кино

«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Игры

«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры

Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Военные летчики в России получат новое оружие

Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления

Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»

Обновлено в 13:10
Наука

В России нашли способ создания магнитного компьютера

Обновлено вчера в 10:34
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»

В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Культура

Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Футбол

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

Обновлено в 06:32
Происшествия

Пропавшего мальчика в Омской области нашли живым

В Омской области нашли живым пропавшего мальчика, поиски которого длились около двух суток.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Общество

Петербург попал в топ самых привлекательных городов для жизни

Эксперты составили рейтинг самых привлекательных для жизни российских городов. Второе место в списке занял Петербург.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса

Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено в 18:56
Игры

Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению

Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США

По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Командир А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:36
Политика

Китай отказался закупать сою в США

Китай не собирается наращивать поставки сои из Соединенных Штатов, несмотря на давление со стороны Белого дома, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, имеющие отношение к торговым переговорам Пекина и Вашингтона.
Обновлено в 19:19
Происшествия

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Игры

Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»

«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено в 19:04
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