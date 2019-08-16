Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости 13:44
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено в 15:22
Игры
«Узнай первым»: SEGA тизерит анонс своей новой ААА-игры
Японский издатель явно тизерит показ своей новой ААА-игры, которую привезут на gamescom 2019, поэтому до полноценного анонса осталось всего несколько дней.
Обновлено в 12:58
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Военные летчики в России получат новое оружие
Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления
Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»
Обновлено в 13:10
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено в 16:42
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Происшествия
Пропавшего мальчика в Омской области нашли живым
В Омской области нашли живым пропавшего мальчика, поиски которого длились около двух суток.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Общество
Петербург попал в топ самых привлекательных городов для жизни
Эксперты составили рейтинг самых привлекательных для жизни российских городов. Второе место в списке занял Петербург.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено в 15:42
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено в 18:56
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США
По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Обновлено в 04:36
Политика
Китай отказался закупать сою в США
Китай не собирается наращивать поставки сои из Соединенных Штатов, несмотря на давление со стороны Белого дома, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники, имеющие отношение к торговым переговорам Пекина и Вашингтона.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено в 19:04