Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделяВести.Ru вчера в 20:19

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России. 11 июня – в предпраздничный день – продолжительность рабочего дня сокращена на один час, передает РИА Новости. В следующий раз длинные выходные ожидают россиян лишь в ноябре.
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Россиян ждет короткая рабочая неделя

Газета.Ruвчера в 19:08

Россиян предупредили о короткой неделе и пяти месяцах без праздников

Lenta.ruвчера в 21:45

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Коммерсантъвчера в 20:00

Россиян ожидает сокращённая рабочая неделя

RT на русскомвчера в 19:31

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

РБК00:31

Короткая рабочая неделя пришла

Общественное телевидение Приморьявчера в 20:31

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

РИА Новостивчера в 17:49
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Общество

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В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
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В Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Москвы в Томск

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Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
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Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
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Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
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Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google

В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
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