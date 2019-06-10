Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделяВести.Ru вчера в 20:19
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России. 11 июня – в предпраздничный день – продолжительность рабочего дня сокращена на один час, передает РИА Новости. В следующий раз длинные выходные ожидают россиян лишь в ноябре.
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Общество
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
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В НАТО назвали цель учений в Балтийском море
Обновлено вчера в 20:43
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Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Скорее наоборот, положение планет может открыть перед вами возможности заработка в ранее не знакомых сферах.
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Культура
Горбачев опроверг факты, представленные в сериале «Чернобыль»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в воскресенье, 9 июня, рассказал, что события мини-сериала американского телеканала HBO не в полной мере соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»
Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Евросоюз признал новое правительство Молдавии
Евросоюз признал новое правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду.
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Футбол
Сын Зидана может покинуть «Реал»
Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В центре Уфы произошла стрельба
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
Ремонт «Адмирала Кузнецова» обсудят в Мурманске
В понедельник в Мурманске состоится совещание по ремонту крейсера "Адмирал Кузнецов", которое проведет новый главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков
Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек
В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Представительство ДНР: ситуация в Донбассе может выйти из-под контроля
В случае если командование ООС не прекратит отдавать приказы на обстрелы республики, ситуация на линии соприкосновения может выйти из-под контроля, — сообщил он.
Обновлено вчера в 06:16
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Полковнику Захарченко огласят приговор
Обновлено вчера в 15:47
Теннис
Барти возглавила чемпионскую гонку WTA
Австралийская теннисистка Эшли Барти поднялась на первое место в чемпионской гонке WTA.
Обновлено в 01:49
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
Сотни тысяч гонконгцев вышли на протесты против закона об экстрадиции
Обновлено вчера в 13:37
Энергетика
С 1 июля цена на газ для россиян повысится на 1,4%
Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4% в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая.
Обновлено в 01:20
Интернет
Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google
В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено вчера в 21:11