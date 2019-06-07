Общество

Жителей Ростовской области ожидает укороченная рабочая неделяDonnews.ru 07 июня в 06:52

Вторник для всех работающих ростовчан будет сокращённым — покинуть рабочее место разрешается на час раньше обычного. Отметим, что День России — это единственный праздничный выходной за всё лето и начало осени.
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Госинспекция труда Псковской области напоминает о сокращённой рабочей неделе

Псковское агентство информации07 июня в 12:49

Хватит, чтобы выспаться: следующая рабочая неделя будет короче на один день

НГС06 июня в 21:00

Выходной среди недели: в среду отдохнем на Дне России

Навигатор07 июня в 03:09

Следующая неделя - короткая

ИА Клерк.Ру07 июня в 02:35

На следующей неделе россияне будут отдыхать 3 дня

Общественное телевидение Приморья06 июня в 20:01

Следующая рабочая неделя будет короче на день

ТВ-Енисей06 июня в 21:25

Выходные в июне 2019: как отдыхаем

Алтапресс07 июня в 04:20
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Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

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Происшествия

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Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева резко похудела

Обновлено в 03:07
Происшествия

Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП

ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Сухейль Аль-Хасан отмечает день рождения на передовой в Хаме

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Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Политика

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов

По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Экономика

ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Музыка

Рэпер из Geto Boys умер от рака

Обновлено в 04:24
Экономика

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая является экс-женой Армена Джигарханяна, в эфире НТВ.
Обновлено вчера в 20:56
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
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Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России

Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
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Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
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Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Убийца расстрелял парня и девушку в центре Уфы

Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

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Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
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Транспорт

Названа дата запуска поездов на Крымском мосту

Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

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Общество

Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Единоборства

Головкин выиграл нокаутом бой против Роллса

Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям казахстанец Геннадий Головкин одолел канадца Стива Роллса нокаутом в первом бое после поражения от мексиканца Сауля Альвареса, сообщает ТАСС.
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Происшествия

Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
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