Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
Жителей России ждет повышение цен на авиабилетыREGNUM03:50
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Приморский край пообещал Дальнему Востоку существенное расширение программы льготных авиаперевозок. Теперь воспользоваться льготными авиабилетами жители ДФО смогут круглый год.
REGNUM03:50
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с чего всё началось
Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» билетные агрегаторы. Подорожание перелетов, запланированных в I квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%, хотя и внутренние авиарейсы в январе-марте станут дороже на 5–21%.Известиявчера в 16:01
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Политика
РФ вводит запрет на импорт ряда украинских товаров
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Москве неизвестный в маске убил владельца нефтяной компании
В Москве убит Шалва Шаляхов — владелец компании "Мастер-нефть", которая является основным подрядчиком нефтяной компании "Лукойл".
Обновлено в 04:31
Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Политика
МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Обновлено в 05:53
Происшествия
В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими
На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских.
Обновлено в 04:11
Политика
На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма
Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.
Обновлено в 02:45
Происшествия
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном присоединении Белоруссии к России
Во время брифинга пресс-секретаря президента РФ, Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов относительно интеграции с белорусскими коллегами.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека
Спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края, где лавиной засыпало людей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающими праздниками
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Обновлено в 05:07
Транспорт
Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида»
Глава Крыма Сергей Аксенов проехал по открывшемуся участку первой очереди трассы «Таврида».
Обновлено в 02:33
Политика
Заграждение на границе с Украиной возвели в Крыму
Обновлено 27 декабря в 23:18
Наука
Умеренно пьющие сердечники живут на год дольше
Сердечники живут дольше, если употребляют умеренное количество алкоголя.
Обновлено в 05:34
Транспорт
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
Обновлено в 05:00
Экономика
Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 05:16
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине
Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.
Обновлено в 04:39
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций
Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 04:15
Экономика
Минсельхоз РФ предложил удвоить квоту на ввоз турецких помидоров
Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить квоту на ввоз в РФ свежих помидоров из Турции в два раза, до 100 тыс. тонн.
Обновлено в 03:23
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Политика
Лукашенко посетит Россию 29 декабря для повторной встречи с Путиным
Обновлено вчера в 04:14
Армия и оружие
Начались аэродромные испытания нового транспортника Ил-112В
В Воронеже стартовал ключевой этап аэродромных испытаний нового военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод
Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Глава «Нафтогаза» предсказал демонтаж ГТС Украины
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать.
Обновлено вчера в 16:53
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на МЧМ, дважды забросив в меньшинстве
Сборная России по хоккею обыграла Чехию на Молодежном Чемпионате Мира по хоккею с шайбой со счетом 2:1, дважды забросив в меньшинстве.
Обновлено в 04:55
Общество
В России упростили порядок признания садового дома жилым
Документ, датированный 24 декабря, был внесен Минстроем России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в столб, 10 человек пострадали
В уральской столице произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 10 человек.
Обновлено в 03:51