Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» билетные агрегаторы. Подорожание перелетов, запланированных в I квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%, хотя и внутренние авиарейсы в январе-марте станут дороже на 5–21%.

с чего всё началось

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