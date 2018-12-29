Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
Жителей России ждет повышение цен на авиабилетыREGNUM03:50
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Приморский край пообещал Дальнему Востоку существенное расширение программы льготных авиаперевозок. Теперь воспользоваться льготными авиабилетами жители ДФО смогут круглый год.
REGNUM03:50
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с чего всё началось
Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» билетные агрегаторы. Подорожание перелетов, запланированных в I квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%, хотя и внутренние авиарейсы в январе-марте станут дороже на 5–21%.Известиявчера в 16:01
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Экономика
Росстат предварительно оценил инфляцию за 2018 год в 4,2%
Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 24 декабря инфляция выросла до 4,2%. Показатель превысил прогнозы Минэкономики.
Обновлено в 06:33
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 декабря, составляет 69,4706 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:50
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ипотечной ставки впервые с сентября
Компании отмечали, что граждане брали ипотеку по ставкам, на которых не отразилось повышение на 0, 5 – 1,5 п. п. Банки приняли решение повысить ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ
Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн.
Обновлено в 03:13
Недвижимость
Мутко оценил рост цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Рост цен на недвижимость при переходе на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах составит минимум 8%, спрогнозировал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 04:45
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в 2018 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в 2018 году замедлились.
Обновлено в 04:31
Экономика
АФК «Система» вышла из туроператорского бизнеса
ВАО «Интурист» (у «Системы» 66% компании) вышло из капитала ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook, сообщил «Интерфаксу» представитель «Системы» Сергей Копытов.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Российские рыбаки поставили рекорд
Обновлено в 04:46
Экономика
ЦБ разрешил Райффайзенбанку самостоятельно оценивать риски заемщиков
Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Банк России разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР или IRB-подход).
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Билеты на поезда подорожают с 1 января
Тарифы на проезд в поездах дальнего следования вырастут в России с 1 января 2019 года, повышение составит 3,9%.
Обновлено в 04:33
Экономика
Российский рынок сам себя вытягивает вверх
После вчерашнего сильного закрытия российский фондовый рынок субботу начал в плюсе.
Обновлено в 02:10