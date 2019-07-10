Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

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В августе текущего года в ряде регионах России ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии, об этом говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра РФ. Так, на европейской территории страны в целом средняя температура в августе будет близка к норме.

Жителей России предупредили о погодных аномалиях в августе

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