Общество

Жителей России предупредили о погодных аномалиях в августеREGNUM 05:57

В августе текущего года в ряде регионах России ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии, об этом говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра РФ. Так, на европейской территории страны в целом средняя температура в августе будет близка к норме.
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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Российская газетавчера в 22:00
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Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

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Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.
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Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
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В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который накануне приветствовал решение президента РФ Владимира Путина не вводить против его страны экономические санкции, в среду резко раскритиковал другую часть заявления российского лидера — об истории грузино-осетинских и грузино-абхазских отношений.
Обновлено в 06:17
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Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
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Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

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Экономика

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Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
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