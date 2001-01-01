Авто

Жителей России готовят к резкому росту цен на автомобилиНовый День 09:39

Крупные автопроизводители готовятся поднять цены на автомобили в России. Причиной стало истечение соглашений о промсборке, из-за чего автоконцерны остались без бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты.
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с чего всё началось

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий

Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.
Коммерсантъвчера в 18:13

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Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году

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Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий

Коммерсантъвчера в 18:13
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
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Мохамеду Салаху не нравится система VAR

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
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В Вологодской области вертолет упал в реку

Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Российского спортсмена дисквалифицировали на 8 лет за допинг

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Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов хочет получать по новому контракту $ 10 млн за сезон, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено в 10:17
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Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 03:09
Политика

Украинских моряков оставили под арестом в России

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:06
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа

Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Обновлено в 09:24
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы

В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Энергетика

«Роснефть» сообщила о восьми танкерах с грязной нефтью из «Дружбы»

В компании "Роснефть" пока не могут оценить ущерб, полученный от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", для этого нужно учесть в том числе восемь танкеров, которые получили грязную нефть в порту Усть-Луга.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9

Обновлено в 07:48
Происшествия

На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
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Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

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Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

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Спасших младенца в Саранске представят к наградам Мордовии

Лейтенанта полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова наградят орденом Славы III степени, а старшего сержанта полиции, полицейского Виктора Ковальчука и подполковника внутренней службы, замначальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по республике Руслана Алукаева — медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».
Обновлено в 05:40
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт

Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
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