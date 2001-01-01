Авто
Жителей России готовят к резкому росту цен на автомобилиНовый День 09:39
Крупные автопроизводители готовятся поднять цены на автомобили в России. Причиной стало истечение соглашений о промсборке, из-за чего автоконцерны остались без бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты.
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с чего всё началось
Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.Коммерсантъвчера в 18:13
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Футбол
Мохамеду Салаху не нравится система VAR
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Вологодской области вертолет упал в реку
Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:03
Спорт
Российского спортсмена дисквалифицировали на 8 лет за допинг
Обновлено в 07:37
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Хоккей
Хеджер: Проворов требует у «Филадельфии» зарплату в $ 10 млн
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов хочет получать по новому контракту $ 10 млн за сезон, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Брайан Хеджер.
Обновлено в 10:17
Политика
Суд в Киеве обязал завести уголовное дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 03:09
Политика
Украинских моряков оставили под арестом в России
Мосгорсуд принял решение оставить под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:06
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа
Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Энергетика
«Роснефть» сообщила о восьми танкерах с грязной нефтью из «Дружбы»
В компании "Роснефть" пока не могут оценить ущерб, полученный от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", для этого нужно учесть в том числе восемь танкеров, которые получили грязную нефть в порту Усть-Луга.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9
Обновлено в 07:48
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Происшествия
Спасших младенца в Саранске представят к наградам Мордовии
Лейтенанта полиции, участкового уполномоченного Василия Мартынова наградят орденом Славы III степени, а старшего сержанта полиции, полицейского Виктора Ковальчука и подполковника внутренней службы, замначальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по республике Руслана Алукаева — медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».
Обновлено в 05:40
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16