Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.

с чего всё началось

Крупные автопроизводители готовятся поднять цены на автомобили в России. Причиной стало истечение соглашений о промсборке, из-за чего автоконцерны остались без бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты.

Жителей России готовят к резкому росту цен на автомобили

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