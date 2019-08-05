Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под АчинскомRT на русском 07:51
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Ачинской межрайонной больницы №1.
Читать в источнике
Оценить200
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Наука
В США обнаружили 112-летнюю пресноводную рыбу
Обновлено в 08:39
Финансы
Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций
Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Ливерпуль» подписал экс-вратаря «Вест Хэма»
Бывший голкипер «Вест Хэма» Адриан на правах свободного агента присоединился к «Ливерпулю».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Антинейтрино помогут ООН искать утечки «оружейного» плутония
Американские физики создали технологию, позволяющую оценить количество плутония внутри атомного реактора или отработанного ядерного топлива, не прикасаясь к ним.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Почему мужчины в России умирают раньше женщин рассказали в Госдуме
Список озвучил представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Обновлено в 08:24
Космос
Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС
Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.
Обновлено в 03:20
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Украина запросила у США новые противотанковые Javelin
Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
В Рязани стартовал «Авиадартс-2019»
В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Общество
Кандидат в президенты истерически рассмеялся, комментируя бойню в США
Кандидат в президенты США от демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк нервно рассмеялся, комментируя стрельбу в Техасе.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Экономика
Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник
Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных средств поражения «Гром»
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) рассказала об основных тактико-технических характеристиках новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) "Гром", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Музыка
Похороны Вилли Токарева пройдут 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева пройдут в среду, 7 августа, кладбище и место проведения гражданской панихиды пока не определены.
Обновлено в 07:29
Футбол
Зе Луиш вошел в заявку «Порту» на матч с «Краснодаром» в ЛЧ
Стала известна заявку «Порту» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 стали еще ближе к выходу
Источники подтверждают, что смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 действительно выйдут совсем скоро, как мы уже сообщали.
Обновлено в 09:36
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11