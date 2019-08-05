После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию Ачинской межрайонной больницы №1.

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

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