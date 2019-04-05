Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублейТелеканал 360° вчера в 17:14

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тысяч рублей из-за мошеннических схем своей дочери. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Воронежский сельчанин не замечал пенсию в 150 тыс. рублей, которую получал 2 года

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Воронежская экс-сотрудница ПФР «назначила» отцу пенсию почти в 150 тыс. рублей

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Начальницу отделения ПФР из Воронежской области уволили за начисление отцу пенсии в 135 тысяч

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Сотрудницу ПФР, начислявшую отцу по 135 тысяч рублей лишней пенсии, уволили

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В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей

РИА Воронеж05 апреля в 12:13

Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей

Новости Воронежа05 апреля в 11:54

В Воронежской области экс-начальник районного подразделения Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве

TV Губерния05 апреля в 10:19
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Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
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Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
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Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
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Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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Армия и оружие

Военные отвергли обвинения екатеринбургской мэрии в порче площади

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Обновлено в 04:53
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
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Политика

Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Происшествия

СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье

Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Обновлено в 11:05
Общество

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Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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Игры

Tencent запустила глобальную версию магазина игр WeGame

Китайский гигант Tencent запустил глобальную версию своего игрового сервиса WeGame.
Обновлено в 05:18
Экономика

Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога

Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
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Медведев сменил руководителя Роструда

Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Авто

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Политика

«Би-би-си» заметает американский след на Мадагаскаре дешёвым кино

Начинается заказное кино со слухов о вмешательстве, появившихся якобы после появления на острове русских.
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Хоккей

«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено в 14:29
Транспорт

Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение

Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Первая репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Алабине

Первая совместная репетиция авиации, колонн военной техники и пеших расчётов, которые будут задействованы в московском параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в подмосковном Алабине.
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Происшествия

Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
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От Антарктиды скоро отколется гигантский айсберг

Айсберг, который в скором времени отколется от ледника Бранта, будет иметь площадь более 1 500 квадратных километров и толщину примерно 150-250 метров.
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Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО

Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
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Наука

Пищевая добавка может влиять на эффективность вакцин против гриппа

Ученые Мичиганского государственного университета по результатам исследования заявили, что пищевая добавка может влиять на эффективность вакцин против гриппа.
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