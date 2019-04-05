Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублейТелеканал 360° вчера в 17:14

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тысяч рублей из-за мошеннических схем своей дочери. Об этом сообщило РИА «Новости».

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

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