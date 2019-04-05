Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублейТелеканал 360° вчера в 17:14
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тысяч рублей из-за мошеннических схем своей дочери. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей
Новости Воронежа05 апреля в 11:54
В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей
РИА Воронеж05 апреля в 12:13
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TV Губерния05 апреля в 10:19
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