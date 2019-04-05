Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублейТелеканал 360° вчера в 17:14

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тысяч рублей из-за мошеннических схем своей дочери. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Воронежский сельчанин не замечал пенсию в 150 тыс. рублей, которую получал 2 года

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Воронежская экс-сотрудница ПФР «назначила» отцу пенсию почти в 150 тыс. рублей

Обозреватель Врн05:23

Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей

Новости Воронежа05 апреля в 11:54

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РИА Новости04:08

В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей

РИА Воронеж05 апреля в 12:13

Начальницу отделения ПФР из Воронежской области уволили за начисление отцу пенсии в 135 тысяч

КП - Воронеж06:12

В Воронежской области экс-начальник районного подразделения Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве

TV Губерния05 апреля в 10:19
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Культура

На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения

В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
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Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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Происшествия

Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

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Политика

Иран внес ВС США в список террористических организаций

Ранее сообщалось, что Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов.
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Спорт

Костин завоевал золото чемпионата России на дистанции 50 м баттерфляем

Обновлено в 12:54
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»

В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Гаджеты

Компания Huawei готовится к презентации смартфона Honor 20 Pro

Обновлено в 05:40
Наука

Носимую роборуку научили держать предметы при монтажных работах

Обновлено в 11:27
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Порошенко заявил об успешном испытании контрбатарейного радара

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контрбатарейный радар 1Л220УК прошел успешные полевые испытания.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Игры

Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера

Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Космос

Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов

Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

Самолеты Ливийской национальной армии Халифы Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту Триполи, сообщает Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Обновлено в 09:37
Происшествия

Пенсионеров ОМОНа выселяют из квартир

Семьи 20 бывших сотрудников столичного ОМОНа, входящего ныне в структуру Росгвардии, выселяют из их служебных квартир.
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Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
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Медведев назначил Иванкова новым главой Роструда

Другим распоряжением Медведев назначил прежнего главу Роструда Всеволода Вуколова заместителем министра труда и соцзащиты.
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Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
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Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс

В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:45
Технологии

Ростех создаст 3D-принтер для печати двигателей ракет и самолетов

Первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими порошками будет создан холдингом «Росэлектроника» (входит в Ростех) в 2020 году.
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Политика

Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»

Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион.
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Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари

Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
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Ольга Бузова заставила мужа Пугачевой «танцевать под Бузову»

Ольга Бузова несколько месяцев назад выпустила новую песню «Танцуй под Бузову», которая мгновенно стала хитом.
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Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
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Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
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Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
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