Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублейТелеканал 360° вчера в 17:14
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тысяч рублей из-за мошеннических схем своей дочери. Об этом сообщило РИА «Новости».
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В Воронежской области экс-начальник районного подразделения Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве
TV Губерния05 апреля в 10:19
В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей
РИА Воронеж05 апреля в 12:13
Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей
Новости Воронежа05 апреля в 11:54
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Недвижимость
Эксперты рассказали о стабильном росте цен на вторичную недвижимость
Каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра в целом по стране прибавляла около 1%. К таким выводам пришли эксперты интернет-сервиса «Авито Недвижимость», проанализировав рынок недвижимости в России.
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Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России
Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
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Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Культура
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Политика
Штаб Зеленского попросил о государственной охране
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД с просьбой об обеспечении государственной охраны.
Обновлено в 10:40
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибший при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Футбол
Жена Мамаева: «Краснодар» не имеет права разорвать контракт с мужем
Алана Мамаева, жена арестованного полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, уверена, что клуб не может расторгнуть соглашение с футболистом, передает "Комсомольская правда".
Обновлено в 10:03
Авто
В России продолжают разработку электрокара с внешностью Ford Mustang
Компания заявила запас хода на одном заряде до 507 км. Стоит отметить, что карбоновый кузов Aviar R67 хоть и напоминает классический Ford Mustang, но все же это полностью уникальная разработка команды дизайн-ателье Антона Кужильного и конструкторов КБ Архипова.
Обновлено в 07:10
Политика
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Наука
Пищевая добавка может влиять на эффективность вакцин против гриппа
Ученые Мичиганского государственного университета по результатам исследования заявили, что пищевая добавка может влиять на эффективность вакцин против гриппа.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Важное за сутки
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.
Обновлено в 03:02
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Кино
Майкл Бэй отказался снимать продолжение «Трансформеров»
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Происшествия
Памятник УПА в Харькове забросали мусором
Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
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Кино
Фильм «Братство» Павла Лунгина получил прокатное удостоверение
Фильм "Братство" Павла Лунгина, посвященный войне в Афганистане, выйдет в прокат с 9 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:41
Общество
Группа Кусто оценит поведение косаток в «китовой тюрьме» в Приморье
Группа экспертов исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто будет наблюдать за поведением косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, чтобы разработать план выпуска, сообщил журналистам советник Кусто Чарльз Виник.
Обновлено 06 апреля в 09:40