Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублейИзвестия 15:25
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери. Об этом 5 апреля сообщили на сайте региональной прокуратуры.
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В Воронежской области экс-начальник районного подразделения Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве
TV Губерния05 апреля в 10:19
В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей
РИА Воронеж05 апреля в 12:13
Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей
Новости Воронежа05 апреля в 11:54
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