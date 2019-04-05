Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублейИзвестия 15:25

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери. Об этом 5 апреля сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Экономика Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».

Общество Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.

Экономика В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Футбол Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".

Общество В реновации обнаружилось утроение площади В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.

Происшествия В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.

Футбол Каррера жестко отреагировал на критику Федуна Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".

Здоровье В Испании челнинку с двумя детьми сняли с самолета из-за ветрянки Челнинка с двумя детьми отдыхала на острове Тенерифе, на самом крупном из семи Канарских островов. На отдыхе дети заболели ветрянкой.

Интернет «Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

Общество Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте Ученые из США выяснили, сколько секса необходимо людям в разном возрасте. О результатах исследований сообщает портал ToDay News Ufa.

Происшествия В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Экономика Газовозы становятся все бюджетнее Правительство потратит на них 53 млрд рублей Как стало известно "Ъ", Минпромторг доработал проект постановления правительства, который определяет, какие субсидии из бюджета получит верфь "Звезда" при строительстве газовозов и танкеров для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".

Здоровье Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.

Политика Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.

Армия и оружие Севастополю пригрозили украинскими ракетами Украинский ракетный комплекс «Нептун» якобы способен поразить цели в Севастопольской бухте, что заставляет «нервничать» российских военных.

Политика Канал ZDF заявил о вторжении России в Эстонию накануне встречи их глав Заявление о вторжении России в Эстонию в провокационной форме сделал ведущий Клаус Кибер 6 апреля в эфире немецкого телеканала ZDF.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.

Здоровье Медики назвали снижающие давление продукты Медики озвучили список продуктов, помогающих снизить высокое кровяное давление, сообщают «Известия» со ссылкой на Express.