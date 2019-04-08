Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублейИзвестия 15:25
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери. Об этом 5 апреля сообщили на сайте региональной прокуратуры.
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Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей
Новости Воронежа05 апреля в 11:54
Сотрудница воронежского пенсионного фонда назначила отцу пенсию в 140 тыс. руб
МОЁ! Оnlineвчера в 12:20
В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей
РИА Воронеж05 апреля в 12:13
Начальница районного управления Пенсионного фонда в Воронежской области похитила 3,5 млн рублей
КП - Воронежвчера в 14:32
В Воронежской области экс-начальник районного подразделения Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве
TV Губерния05 апреля в 10:19
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Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.
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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
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Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
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Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
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Происшествия
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"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
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Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
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Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Интернет
Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета
Обновлено в 18:04
Транспорт
Из-за введения тахографов автобусы в Барнауле перестанут возить пассажиров уже в обед
Что произошло С 1 июля во всех городских автобусах должны стоять тахографы.
Обновлено в 20:50
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Экономика
Бизнес-ангелов включили в бюджет
По словам Игоря Дроздова, общий размер возмещения одному инвестору за инвестиции в одного участника не сможет превышать 20 млн руб. Бизнес-ангелы смогут получить возмещение при наличии официальных доходов, с которых уплачены налоги, что снимает возможные вопросы к легальности источников дохода, отметил он.
Обновлено в 18:07
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
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Команда из Иркутска победила в телешоу «Сто к одному»
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Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Политика
Певец Лоза ответил на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
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Религия
Патриарх Кирилл совершит литургию в Благовещение
«В праздник Благовещения по традиции святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского кремля, который являлся домовым храмом русских государей», — указано в сообщении.
Обновлено в 01:08
Футбол
Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Видео: Попавший в ДТП грузовик засыпал проезжую часть карамелью
В результате ДТП на МКАД проезжая часть оказалась засыпана карамелью. Этот груз вез попавший в аварию автомобиль.
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Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Счастливы вместе» стала многодетной мамой
Актриса Дарья Сагалова стала мамой в третий раз: 1 апреля звезда сериала «Счастливы вместе» родила малыша.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
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В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода
На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33