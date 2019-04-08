Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублейИзвестия 15:25

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери. Об этом 5 апреля сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

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