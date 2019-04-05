Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублейИзвестия вчера в 15:25
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери. Об этом 5 апреля сообщили на сайте региональной прокуратуры.
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В Воронежской области экс-начальник районного подразделения Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве
TV Губерния05 апреля в 10:19
Сотрудница воронежского пенсионного фонда назначила отцу пенсию в 140 тыс. руб
МОЁ! Оnline06 апреля в 12:20
В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей
РИА Воронеж05 апреля в 12:13
Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей
Новости Воронежа05 апреля в 11:54
Сельчанин из Воронежской области больше двух лет получал пенсию в 150 тыс. рублей
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