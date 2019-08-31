Происшествия

ТАССТАССЖитель Саратова убил своего двухмесячного ребенка

Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства двухмесячной девочки, у которой была врожденная патология. По предварительным данным, ребенка убил отец, пока жена ходила в магазин, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
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с чего всё началось
В Саратове 38-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного ребенка, имевшего врожденную патологию, сообщает
 пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
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Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

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С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
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Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
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Политика

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В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка в Донбассе

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