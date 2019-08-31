Происшествия
ТАССЖитель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства двухмесячной девочки, у которой была врожденная патология. По предварительным данным, ребенка убил отец, пока жена ходила в магазин, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
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с чего всё началось
В Саратове 38-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного ребенка, имевшего врожденную патологию, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.БИЗНЕС Online15:59
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Общество
В Москве завершили подготовку к отопительному сезону
В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 03:36
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM 15:46
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
RT на русском 09:32
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Общество
Экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж
Бывшая девушка принца Гарри певица Элли Голдинг вышла замуж.
Газета.Ru 15:37
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал 29 августа в 09:53
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ 13:17
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 15:17
Гаджеты
Apple выпустит специальную метку для поиска вещей
Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.
Ferra 14:01
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.
ТАСС 13:43
Здоровье
Знаки зодиака, которые в сентябре могут встретить свою вторую половинку
Астрологи назвали знаки, которые встретят свою любовь уже в сентябре.
SM News 07:50
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском 15:38
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
Политика
Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.
Телеканал 360° 16:42
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика
Зеленский хочет заниматься бизнесом с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом инвестиции и бизнес между странами.
News.ru 15:07
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка в Донбассе
RT на русском 29 августа в 16:22