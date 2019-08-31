с чего всё началось

Следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства двухмесячной девочки, у которой была врожденная патология. По предварительным данным, ребенка убил отец, пока жена ходила в магазин, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Общество В Москве завершили подготовку к отопительному сезону В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Происшествия Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.

Футбол «Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество Экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж Бывшая девушка принца Гарри певица Элли Голдинг вышла замуж.

Политика Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Происшествия В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.

Общество В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.

Гаджеты Apple выпустит специальную метку для поиска вещей Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Армия и оружие США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Политика ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».

Происшествия Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.

Политика Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.

Космос Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.