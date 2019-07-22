Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сынаРосбалт вчера в 12:46
Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с десятилетним сыном. По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
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с чего всё началось
- РИА Новости.РИА Новостивчера в 11:25
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СК опубликовал видео дома в Краснодарском крае, где отец держал на цепи 10-летнего сына
Кубанские новости13:55
На Кубани завели уголовное дело на мужчину, посадившего 10-летнего сына на цепь
Блокнот Краснодарвчера в 12:30
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Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Здоровье
В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей
Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле
Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.
Обновлено в 16:39
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Гаджеты
Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Политика
Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией
На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 07:54
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Политика
Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии
Обновлено в 12:40
Авто
Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка
В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
Обновлено в 11:40
Политика
Внесен законопроект о контроле электронной почты
В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Технологии
В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Политика
Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Спорт
Сборная России по фехтованию победила в медальном зачете ЧМ
Обновлено в 16:11
Наука
Исследование считает, что инуиты Нунавика генетически уникальны
Используя секвенирование экзома и генотипирование всего генома, исследователи обнаружили несколько интересных черт среди инуитов Нунавика.
Обновлено в 05:41
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Обновлено в 08:26
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Экономика
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45