с чего всё началось

Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с десятилетним сыном. По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Здоровье В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове.

Политика Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Гаджеты Huawei официально представил смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.

Происшествия В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Музыка Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Музыка Кого ждем Выступят 27 зарубежных и российских коллективов.

Политика Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.

Происшествия Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Авто Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.

Политика Внесен законопроект о контроле электронной почты В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.

Кино Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.

Технологии В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.

Политика Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Наука Исследование считает, что инуиты Нунавика генетически уникальны Используя секвенирование экзома и генотипирование всего генома, исследователи обнаружили несколько интересных черт среди инуитов Нунавика.

Энергетика Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.