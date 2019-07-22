Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сынаРосбалт вчера в 12:46

Житель Краснодарского края подозревается в жестоком обращении с десятилетним сыном. По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
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с чего всё началось

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
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Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

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Обновлено в 09:57
Происшествия

В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами

Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Музыка

Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
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Кого ждем

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Украина выставила ядерные комплексы на границе с Россией

На границе между Украиной, Россией и Молдавией разместили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
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Общество

Самый короткий тест на IQ появился в Сети

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
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Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

Врачи предотвратили ампутацию левой руки жестоко избитой в Ингушетии девочки.
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Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»

Обновлено в 08:18
Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
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Политика

Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии

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Авто

Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка

В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.
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Внесен законопроект о контроле электронной почты

В Госдуме сенаторы внесли законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные пользователи, сообщает ТАСС.
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Кино

Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего

Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Технологии

В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
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Государственное бюро расследований вызвало Кличко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало мэра Киева Виталия Кличко на допрос.
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Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
Политика

МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

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Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов

В Росстате объяснили резкий рост числа мигрантов в России в начале 2019 года.
Обновлено в 11:45
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