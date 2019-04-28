Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагогеREGNUM вчера в 19:18
Как сообщало ИА REGNUM, нападение на синагогу было также совершено в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в октябре 2018 года. Мужчина по имени Роберт Боуэрс открыл огонь по прихожанам, убив 11 человек. Еще шесть человек получили ранения, нападавшего удалось задержать.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
Обновлено в 09:58
Музыка
В Казани прошел фестиваль «Музыка для вас»
Следующий фестивальный концерт состоится 30 апреля.
Обновлено в 05:42
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих
Лена Летучая в мятой распашонке подверглась критике верующих Телеведущую едва не распяли за снимок, на котором она позирует на фоне храма.
Обновлено в 07:49
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Авто
«ВАЗ-2104» с мотором от Toyota Supra «уделал» Audi A8 с W12
Обновлено в 10:19
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Культура
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика
Песков объяснил осторожность структур Китая в отношениях с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему китайские экономические структуры осторожно ведут себя при взаимодействии с Россией.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Политика
Кравчук предупредил Зеленского о реванше от Порошенко
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что избранному главе государства Владимиру Зеленскому следует опасаться "реванша" со стороны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:52
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путин обсудит с кабмином реформу контрольно-надзорной деятельности
Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства реформу контрольно-надзорной деятельности.
Обновлено в 09:23
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
Порошенко назвал празднование Пасхи на Украине уникальным
«Пасха ныне уникальная», - написал президент Украины. Гражданам он пожелал радости, счастья и благополучия.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу
Официально о выходе «Шеффилда» стало известно сегодня, после того как «Лидс Юнайтед» сыграл вничью в матче 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1). За тур до окончания чемпионата «Шеффилд» занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая «Лидс» на 5 очков.
Обновлено в 09:32
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Армия и оружие
Разработчик самолета МС-21 опубликовал видео его полета
Корпорация «Иркут» опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который 27 апреля совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 07:23
Политика
СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Общество
Катар снизил цены на список из 500 товаров в преддверии Рамадана
Министерство экономики и промышленности Катара выпустило список из более 500 товаров, которые будут продаваться по сниженным ценам до конца месяца мусульманского поста Рамадана, несмотря на издержки по доставке продукции в страну из-за введенной соседними странами транспортной блокады.
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00