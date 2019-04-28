Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагогеREGNUM вчера в 19:18

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Шериф уточнил, что подозреваемый — взрослый белый мужчина, который проживал непосредственно в Сан-Диего.
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Установлена личность стрелявшего в калифорнийской синагоге

Вести.Ruвчера в 23:03

В Калифорнии 19-летний юноша открыл стрельбу в синагоге

Говорит Москва02:00

Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате стрельбы в синагоге в Калифорнии

ТАССвчера в 17:56

Мужчина открыл огонь по прихожанам синагоги в Калифорнии

RT на русском01:43

Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии

РБКвчера в 21:40

В Калифорнии при стрельбе в синагоге погиб человек, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 17:35

Полиция США раскрыла подробности об убийце из синагоги

Газета.Ruвчера в 22:50
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Алсу и ее дочь закрыли комментарии на своих страницах в Instagram

Обновлено вчера в 10:43
Политика

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Обновлено вчера в 21:29
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Нынешний руководитель Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя.
Обновлено вчера в 12:52
Политика

В Испании стартовали парламентские выборы

Обновлено в 03:15
Общество

Перед майскими праздниками Нижний Тагил и Томск засыпало снегом

Обновлено в 03:28
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 17:01
Космос

NASA испытывает в космосе робопчел

Всего в эксперименте будет задействовано три робопчелы, две уже находятся на станции, еще одна должна туда прибыть летом.
Обновлено в 03:35
Религия

В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Футбол

Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»

«Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе имеет 69 очков.
Обновлено вчера в 13:04
Культура

Итоги «Голоса» считала петербургская компания

Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье

Башкирские кардиохирурги сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку

Башкирские кардиохирурги на этой неделе сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку.
Обновлено в 02:54
Общество

Лиза Пескова пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек, сообщили СМИ

Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, сообщает издание Antara.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка

Обновлено вчера в 14:40
Наука

Споры о клонировании: безопасна ли еда из клонов, спасут ли вымирающие виды и мучаются ли «скопированные» животные

Безопасно ли молоко клонированных коров и почему в магазинах еще нет продуктов от клонов Репродуктивное клонирование — другой метод, который позволяет исследователям делать копии животных с потенциальной выгодой для медицины и сельского хозяйства.
Обновлено 26 апреля в 09:58
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено вчера в 16:10
Политика

На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев

На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
Финансы

ЦБ допускает понижение ставки в этом году

Совет директоров Центробанка оставил значение ключевой ставки неизменным на уровне 7,75% годовых, однако не исключил вероятности ее понижения во II-III кварталах 2019 года, следует из сообщения пресс-службы Банка России.
Обновлено 26 апреля в 08:14
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы

Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Летевший в Бостон самолет совершил посадку в Москве

Самолет авиакомпании Emirates был вынужден совершить посадку в московском аэропорту Домодедово. Лайнер летел из Дубая в Бостон.
Обновлено в 03:28
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