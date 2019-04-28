Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагогеREGNUM вчера в 19:18
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Шериф уточнил, что подозреваемый — взрослый белый мужчина, который проживал непосредственно в Сан-Диего.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Алсу и ее дочь закрыли комментарии на своих страницах в Instagram
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
Нынешний руководитель Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
В Испании стартовали парламентские выборы
Обновлено в 03:15
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Космос
NASA испытывает в космосе робопчел
Всего в эксперименте будет задействовано три робопчелы, две уже находятся на станции, еще одна должна туда прибыть летом.
Обновлено в 03:35
Религия
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня
В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Футбол
Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»
«Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе имеет 69 очков.
Обновлено вчера в 13:04
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье
Башкирские кардиохирурги сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку
Башкирские кардиохирурги на этой неделе сделали уникальную операцию на сердце 9-дневному ребенку.
Обновлено в 02:54
Общество
Лиза Пескова пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пожаловалась на проблемы с арендой жилья в Москве.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Из-за наводнения в Индонезии погибли десять человек, сообщили СМИ
Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, сообщает издание Antara.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Во Владивостоке на международном турнире по самбо произошла драка
Обновлено вчера в 14:40
Наука
Споры о клонировании: безопасна ли еда из клонов, спасут ли вымирающие виды и мучаются ли «скопированные» животные
Безопасно ли молоко клонированных коров и почему в магазинах еще нет продуктов от клонов Репродуктивное клонирование — другой метод, который позволяет исследователям делать копии животных с потенциальной выгодой для медицины и сельского хозяйства.
Обновлено 26 апреля в 09:58
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Обновлено вчера в 16:10
Политика
На майские праздники в Крым приехали в 2 раза больше украинцев
На сегодняшний день, 28 апреля, количество граждан Украины, которые пересекают границы в пунктах пропуска Крыма, превысило 10 тысяч человек.
Обновлено в 00:00
Финансы
ЦБ допускает понижение ставки в этом году
Совет директоров Центробанка оставил значение ключевой ставки неизменным на уровне 7,75% годовых, однако не исключил вероятности ее понижения во II-III кварталах 2019 года, следует из сообщения пресс-службы Банка России.
Обновлено 26 апреля в 08:14
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы
Организованная группа из шестерых обвиняемых совершила серию краж специальной строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Летевший в Бостон самолет совершил посадку в Москве
Самолет авиакомпании Emirates был вынужден совершить посадку в московском аэропорту Домодедово. Лайнер летел из Дубая в Бостон.
Обновлено в 03:28