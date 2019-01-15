Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублейГазета.Ru11:47
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мирошниченко и его супруга Оксана, которая работает водителем трамвая, не планируют кардинально менять свою жизнь.
Газета.Ru11:47
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Происшествия
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Экономика
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Происшествия
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Общество
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Политика
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Происшествия
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Политика
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Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
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Политика
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Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
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Происшествия
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Минпромторг просят запретить «девяток» яиц и «недолитр» молока
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